É hoje! Pit Stop do agasalho ocorre nesta sexta-feira; saiba como participar

O FAC (Fundo de Amparo à Comunidade) e a Ouvidoria Geral do Município realizam, nesta sexta-feira (22), a 2ª edição do Pit Stop da arrecadação de agasalhos. A ação busca ampliar o acesso aos locais de doação durante a Campanha realizada pela pasta.

“Já realizamos uma edição no mês passado e repetiremos agora para que servidores do paço e a população que passa por aqui ou mora próximo consiga realizar suas doações de forma rápida e sem precisar descer do carro”, explica Adir Diniz, diretora-presidente do FAC.

Para ela, a mobilização reforça o empenho das equipes e servidores da prefeitura com a solidariedade às pessoas mais necessitadas e que não têm como se proteger durante o inverno. “As doações são destinadas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e às instituições que fizeram solicitações via ofício e ainda não foram atendidas por nenhuma outra campanha”, conclui.

A mobilização acontecerá das 11h30 às 13h30, em frente à entrada principal do Paço. Para participar, é necessário apenas entregar as doações, que podem ser agasalhos, cobertores, meias, cachecóis e luvas, que estejam em boas condições de uso, no ponto montado na Avenida Afonso Pena. Basta parar o veículo e doar.

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