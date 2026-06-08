TJMS promove caminhada contra o feminicídio no Parque dos Poderes

Inscrições estão abertas para a ação que reunirá instituições, empresas e a população em defesa da vida das mulheres

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promove, no próximo dia 14 de junho, a 3ª Caminhada #TodosPorElas pelo Fim do Feminicídio, mobilização que busca conscientizar a população sobre a violência contra a mulher e a importância do enfrentamento ao feminicídio. O evento será realizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, com concentração marcada para as 7 horas.

As inscrições são gratuitas e estão abertas para pessoas de todas as idades por meio de formulário disponibilizado pela organização. A expectativa é reunir representantes de instituições públicas, empresas, entidades da sociedade civil e cidadãos em um ato coletivo de apoio à causa.

A caminhada integra as ações do movimento #TodosPorElas, iniciativa que reúne diferentes setores da sociedade sul-mato-grossense para promover a conscientização e fortalecer o combate à violência de gênero.

Além do percurso, os participantes receberão brindes, como squeeze e viseira, distribuídos no dia do evento. A organização destaca que a proposta vai além da atividade física, buscando estimular a reflexão sobre a violência contra a mulher e incentivar o engajamento da sociedade na prevenção desse tipo de crime.

Em sua terceira edição, a caminhada reforça a necessidade de manter o debate sobre o feminicídio em evidência e ampliar a participação da população em ações voltadas à proteção das mulheres e à construção de uma cultura de respeito e igualdade.

Faça sua inscrição aqui!

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram