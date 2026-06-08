Relacionamentos abusivos entre adolescentes entram em debate na ALEMS antes do Dia dos Namorados

Campanha estadual alerta para sinais de controle, humilhação e exposição nas redes sociais que, muitas vezes, são normalizados por jovens em amizades e relacionamentos

Relacionamentos abusivos entre adolescentes, muitas vezes marcados por controle excessivo, humilhações, ciúmes e exposição nas redes sociais, serão tema de debate e conscientização na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) durante a Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo. Instituída por lei estadual, a campanha antecede o Dia dos Namorados e busca alertar jovens e famílias sobre comportamentos nocivos frequentemente confundidos com demonstrações de afeto.

Controle excessivo, ofensas, apelidos humilhantes e exposição nas redes sociais estão entre as situações observadas no cotidiano escolar pela professora Stefânia dos Santos Feliciano, coordenadora pedagógica de uma escola pública de Campo Grande. Segundo ela, esses comportamentos revelam diferentes formas de relacionamentos abusivos entre adolescentes, frequentemente normalizados como práticas comuns de amizades e namoros.

O tema ganha destaque às vésperas do Dia dos Namorados por meio da Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo, instituída pela Lei Estadual 5.579/2020. Realizada anualmente na semana que antecede o dia 12 de junho, a iniciativa integra o calendário oficial do Estado e tem como objetivo promover reflexão, debate e ações educativas sobre os impactos dos relacionamentos abusivos para as vítimas, suas famílias e toda a sociedade.

Embora os relacionamentos abusivos sejam frequentemente associados à vida adulta, especialistas alertam que situações semelhantes também ocorrem entre adolescentes. Características próprias dessa fase, como a intensidade emocional e o processo de construção da identidade, tornam a discussão ainda mais relevante. No cenário atual, a influência das redes sociais e da internet surge como um fator que pode potencializar comportamentos de controle, vigilância e exposição entre os jovens.

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