Terra dos Namorados: uma noite especial para celebrar o amor no Restaurante-Escola

O Restaurante-Escola Terradaságuas preparou experiências gastronômicas exclusivas para proporcionar momentos inesquecíveis aos casais.

A programação contará com dois ambientes e menus especialmente elaborados para a ocasião, combinando gastronomia, acolhimento e uma atmosfera cuidadosamente preparada para celebrar a data.

Salão Restaurante-Escola

Os casais poderão desfrutar de um Menu Especial de 4 Passos, desenvolvido para proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada em um ambiente sofisticado e acolhedor.

Valor: R$ 400,00 por casal.

Adega Restaurante-Escola

Para quem busca uma experiência ainda mais exclusiva, a Adega receberá os convidados com um Menu Confiança de 7 Passos, elaborado pela equipe do restaurante. A experiência inclui uma garrafa de vinho por casal, harmonizando os sabores e tornando a noite ainda mais especial.

Valor: R$ 650,00 por casal.

As vagas são limitadas, garantindo conforto, exclusividade e um atendimento personalizado aos participantes.

Mais informações e reservas? Fale no WhatsApp do Restaurante-Escola Terradaságuas.

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