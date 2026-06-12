Cachorrinha resgatada com fios encravados no pescoço se recupera e espera por adoção em Corumbá

Após ser resgatada em estado delicado nas dependências do quartel do Exército, a cadela apresenta excelente recuperação e aguarda adoção responsável

A cachorrinha resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar no último dia 5 de junho, em Corumbá, apresenta evolução positiva e está próxima de receber alta veterinária após passar por tratamento intensivo. O animal foi encontrado nas dependências do quartel do Exército em situação grave, com arames e fios profundamente encravados no pescoço, causando ferimentos severos.

Após o resgate, realizado por uma guarnição do Corpo de Bombeiros, a cadela foi encaminhada para uma clínica veterinária localizada na Rua Tiradentes, onde recebeu atendimento especializado. Segundo a corporação, desde a chegada à unidade, ela tem recebido todos os cuidados necessários para a recuperação.

O Corpo de Bombeiros destacou o trabalho da equipe veterinária responsável pelo tratamento, ressaltando que os profissionais realizaram consultas, procedimentos, administração de medicamentos e demais cuidados sem custos, em uma ação voltada ao bem-estar do animal.

Com a recuperação avançada, a próxima etapa é encontrar um lar definitivo para a cachorrinha. Interessados em adotá-la podem entrar em contato pelo WhatsApp do sargento Faldin, pelo número (67) 99967-8855, para obter informações sobre o processo de adoção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a expectativa é que o animal encontre uma família que possa oferecer os cuidados e o ambiente adequado para uma nova fase de vida, após superar o período de sofrimento provocado pelos ferimentos.

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