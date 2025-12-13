Casa Rosa encerra mutirões em Corumbá e Ladário com mais de 400 atendimentos e anuncia retorno das atividades em janeiro

A Casa Rosa encerrou os mutirões de saúde realizados nos municípios de Corumbá e Ladário, levando atendimento gratuito, acolhimento e prevenção para a população. Ao todo, mais de 400 atendimentos foram realizados, beneficiando centenas de pessoas com consultas, exames efetuados e solicitações de exames complementares, voltados à saúde da mulher e do homem.

As ações reforçaram a importância do acesso à saúde pública de qualidade e do diagnóstico precoce. Durante os mutirões, cinco casos de câncer de mama e um de próstata foram confirmados, possibilitando o encaminhamento imediato das pacientes para acompanhamento e tratamento adequados, ampliando significativamente as chances de sucesso terapêutico.

O médico mastologista Dr. Victor Rocha, voluntário da Casa Rosa, destacou o impacto social das ações. “Quando a saúde chega perto das pessoas, o diagnóstico acontece no tempo certo. Nosso compromisso é seguir ampliando o acesso, garantindo cuidado, acolhimento e dignidade à população”, afirmou.

Além dos atendimentos médicos, os mutirões também promoveram orientação e conscientização sobre a importância da prevenção, fortalecendo o cuidado contínuo com a saúde.

A Casa Rosa entra em férias coletivas no período de 20 de dezembro a 4 de janeiro, com retorno das atividades em 5 de janeiro. A instituição já confirmou que voltará a realizar atendimentos em Corumbá e Ladário no fim de janeiro, dando continuidade às ações de promoção da saúde pública, prevenção e diagnóstico precoce.

Com atuação reconhecida pela população, a Casa Rosa reafirma seu compromisso com uma saúde pública humanizada, acessível e de qualidade, levando cuidado onde ele é mais necessário.