Primeira turma de Engenharia Ambiental da UFMS celebra 20 anos de formatura

Profissionais relembram desafios e destacam importância do setor diante das mudanças climáticas

Vinte anos após concluírem a graduação, os pioneiros do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) se reencontram para celebrar a trajetória e refletir sobre os avanços da profissão. Lizany da Silva, Glauco Rodrigo Kozerski, Hermes Àvila de Castro, Daniel Dassan e Carlo Renan de Brites são alguns dos formandos que visitaram a redação do jornal O Estado nesta segunda-feira (31) para compartilhar suas experiências e discutir o papel crucial da Engenharia Ambiental no contexto atual.

A turma de 2005, composta por 25 alunos, enfrentou desafios desde a estruturação da grade curricular até a inserção em um mercado ainda novo para engenheiros ambientais. O grupo foi responsável por ajudar a moldar o curso e abrir caminhos para futuras gerações de profissionais da área. Carlo Renan Brites, um dos organizadores do reencontro, destaca que a formação os capacitou tecnicamente, e ainda incentivou uma visão sistêmica sobre a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, algo que não era tão debatido na época.

Segundo Lizany da Silva, engenheira lotada na área de Gestão e Assistência do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), há uma ampla gama de atuação do engenheiro ambiental. “É até difícil para a gente falar. Onde o engenheiro ambiental não se encaixa? Vai desde saneamento e gestão de águas até certificação ambiental e monitoramento de impactos climáticos”, conta.

A necessidade de profissionais capacitados nessa área é cada vez mais evidente diante de eventos extremos, como secas prolongadas e enchentes. Os ex-alunos lembram que, há décadas, previsões sobre mudanças climáticas pareciam distantes, mas hoje os efeitos são palpáveis, afetando ecossistemas e populações inteiras.

A COP 30, conferência internacional sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém (PA) neste ano foi um dos temas discutidos pelos profissionais. Eles destacaram a importância da participação ativa de engenheiros ambientais em debates globais sobre sustentabilidade, energias renováveis e bioeconomia. Para eles, é fundamental que as políticas públicas evoluam para equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental, evitando tragédias como a ocorrida em Brumadinho.

O evento de comemoração da primeira turma inclui visitas a espaços simbólicos da UFMS e uma homenagem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta pelo deputado Pedro Pedrossian Neto.

