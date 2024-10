Mulher registra ocorrência após receber ameaças por mensagens de áudio

Nesta tarde (24), uma mulher registrou uma ocorrência na delegacia de Dourados após ela e a mãe receberem ameaças de uma mulher desconhecida, por meio de áudios enviados pelo WhatsApp.

Segundo informações, no áudio recebido pela mãe da vítima, a desconhecida teria afirmado que iria até a residência, localizada no Jardim Água Boa, para agredir ambas, além de dizer que arrancaria os cabelos da mulher.

Uma terceira pessoa estava junto dela, pois no áudio também é possível ouvir discussão. Essa mesma pessoa telefonou para a vítima avisando para ela e mãe irem embora, pois a mulher estava a caminho do local.

Assustada e com medo, a vítima acionou a Polícia Militar, que a orientou a registrar uma ocorrência na delegacia.

Conforme consta na ocorrência registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a vítima afirmou que ouviu os gritos de uma criança no áudio.

O caso segue sob investigação.

