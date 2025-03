Tempo segue instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Previsão indica sol entre nuvens, mas pancadas de chuva e ventos fortes podem ocorrer em algumas regiões

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (27). A previsão aponta sol com variação de nebulosidade ao longo do dia, mas há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas acompanhadas de raios e rajadas de vento. A condição meteorológica é influenciada pelo calor e umidade disponíveis na atmosfera, além do avanço de cavados.

As temperaturas mínimas devem variar entre 20°C e 22°C no sul e sudeste do estado, enquanto as máximas podem alcançar de 27°C a 31°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros devem marcar entre 21°C e 25°C nas primeiras horas do dia, com máximas chegando a 34°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas ficarão entre 21°C e 24°C, e as máximas podem atingir até 34°C.

Em Campo Grande, a temperatura deve oscilar entre 21°C e 23°C ao amanhecer, com máximas previstas de até 31°C durante a tarde. Os ventos devem soprar dos quadrantes norte e leste, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas acima desse patamar em alguns pontos.

