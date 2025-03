Funsat oferece nesta quinta-feira, 300 vagas para pessoas com mais de 50 anos

Nesta edição, 16 empresas estão com vagas abertas em mais de 20 áreas profissionais

Contrata-se: Atenção aposentados ou pessoas com mais de 50 anos, cerca de 300 vagas de emprego estão à sua espera, hoje (27), na Rua 14 de Julho, no bairro Vila Glória – na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Essa é a 3ª edição do Emprega CG voltado para público com 50 anos ou mais, com vagas disponíveis em 21 áreas. Em entrevista para o jornal O Estado, o diretor da entidade, João Henrique Bezerra explicou a escolha do público desta vez.

“O feirão desta vez ocorre devido às dificuldades que as empresas estão em preencher as vagas no mercado de trabalho. E a experiência que esse público carrega desperta o interesse das empresas, pela questão do comprometimento. É um público que tem, por exemplo, uma característica que em determinadas funções dentro da empresa ele consegue prever um problema. Ou seja, a experiência de vida e da função conta muito”, ressaltou o presidente da Funsat.

O diferencial desse Emprega CG é que o interessado já realiza a entrevista durante o Feirão, e atendendo os requisitos do perfil da empresa o mesmo tem a chance de sair empregado. João Henrique ainda reforça que o foco da campanha é pessoas com mais de 50 anos, mas frisa que públicos de outras idades também serão atendidos com cerca de 1.900 vagas que estão disponíveis diariamente, com carta de encaminhamento para as empresas.

Participam com os seus departamentos de Recursos Humanos, 16 empresas parceiras: Supermercado Gauchão, Atacadão, Supermercado Pires, Comper, Fort Atacadista, Assaí Atacadista, Sicredi, Claro, Oi, JBS Friboi, Unicesumar, Laboratório Sabin, Novatec, RHF Talentos, Aghil Consultoria e a Tahto. O atendimento desta quinta-feira, será das 8h às 12h. Os atendimentos serão direcionados por ordem de chegada e a distribuição de senhas dos candidatos.

Vagas em aberto

A Fundação também fornecerá, no mesmo horário, serviços como a orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital e acionamentos do Seguro-Desemprego. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800. Algumas das vagas são para: operador de Caixa, atendente de Cafeteria, repositor de mercadoria, atendende frios/padaria, atendente de açougue, açougueiro, prevenção de perdas, auxiliar de depósito, conferente Mercadorias, vendedor, auxiliar de cozinha ,empacotador, conferente, motorista entregador , porteiro / Vigia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de Limpeza, auxiliar de laboratório, supervisor de manutenção, analista fiscal e auxiliar escrita fiscal.

Conforme explicou o diretor-presidente da Funsat, o setor que mais tem oferecido vagas de emprego é o comércio e varejo, e que em muitos casos não exigem experiência na área. É também um dos setores que mais enfrentam dificuldades em encontrar pessoas comprometidas com os horários e em atender as demandas das empresas.

“O comércio no Campo Grande aumentou muito, e várias empresas no segmento de Atacarejos estão expandindo como o Atacadão, Pires ,Mister Júnior. Então o comércio está aquecido nessa área. Seria assim também o setor que está com mais falta de mão de obra, porque o perfil dos candidatos, hoje, é de não querem trabalhar no final de semana, no domingo, por exemplo. E em nosso Simpósio, a Funsat busca debater essas demandas, como os horários, mas também a questão salarial. E são obstáculos para serem quebrados com conversas entre as empresas, sindicatos”.

Por Suzi Jarde

