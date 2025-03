DEPCA não terá atendimentos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (28), o prédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), estará fechado porque passará por dedetização.

As pessoas que necessitarem do atendimento da Especializada, podem se direcionar ao plantão da DEPCA na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL), que fica localizada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 167, bairro Tiradentes, em Campo Grande-MS.

Os atendimentos na sede da unidade retornam normalmente na segunda-feira (31), no endereço de rotina, localizado na Rua 25 de dezembro, 474, Centro, Campo Grande.

