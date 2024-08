Temperaturas continuam altas e domingo será de muito sol em todo MS

O calor continua intenso em todo o Mato Grosso do Sul e, neste domingo (18), a previsão é que as temperaturas fiquem próximas dos 40 graus em diversas cidades do Estado.

A previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e poucas nuvens. As condições meteorológicas previstas de tempo estável ocorrem devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 34-38°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 20-26°C e máximas entre 37-39°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 16-22°C e máximas entre 36-38°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 36-37°C. Os ventos atuam do quadrante norte (norte/nordeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h. Aliado ao tempo mais quente e seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-20%.

Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. Estas condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Essas condições impactam na saúde humana e no meio ambiente.

Por isso, é recomendado que a população não ateie fogo em vegetação ou outros materiais, em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis à ocorrência de incêndios.

