Mulher tem carteira furtada em mercado de Dourados

Uma mulher, de 33 anos, acionou a policia após ter a carteira furtada em um mercado localizado no Parque Nova Dourados, na tarde de ontem (17). Além dos documentos pessoais, a carteira também tinha cartões de crédito e uma quantia de R$ 1.383,00 em dinheiro.

As imagens da câmera de segurança do mercado mostram uma jovem pegando a carteira da cesta de compra da vítima, e logo após o furto, ela anda pelo mercado com um companheiro, mas sem realizar nenhuma compra.

O casal estava de moto e não foram localizados. O caso foi registrado como furto na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

