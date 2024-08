Esperando desde janeiro, candidatos comemoram ampliação de vagas do concurso da PM e CBM

“Somos a turna de remanescentes mais rápida a ser chamada”, disse comissão que esteve à frente

A publicação foi realizada nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial do Estado, sendo assinados pelo governador Eduardo Riedel. De acordo com a comissão que sempre lutou por esse momento onde mais candidatos fossem chamados. Candidatos usaram as redes sociais para agradecer o apoio da comissão que se limitou a dizer. “Estamos muito felizes com a notícia da ampliação das vagas na Polícia Militar. Isso demonstra a preocupação do Governador Eduardo Riedel com a segurança pública.

Somos a turma de remanescentes mais rápida a ser chamada e isso é fruto do empenho de todos os remanescentes, que lutaram e se dedicaram para conquistar essa oportunidade. Queremos destacar o papel fundamental do deputado estadual Coronel David, que esteve à frente dessa batalha e foi essencial para alcançarmos esse resultado”, pontuou.

Candidatos que passaram no concurso usaram as redes sociais para agradecer o apoio da comissão que foi criada justamente para atender alunos aprovados na prova da Polícia Militar. Renan Varanis está entre as mais de 500 vagas. “Comecei a me preparar em janeiro de 2022, entrei em um cursinho preparatório aqui em Corumbá. A expectativa é grade. Lutando com ansiedade desde janeiro quando foi criado a comissão. Estou em processo de preparação física e psicológica para o curso de formação”, ressaltou.

No concurso para soldados da Polícia Militar foram ampliadas 500 vagas, sendo 385 de ampla concorrência e mais 100 para cotistas negros e 15 indígenas. O certame de 2022 foi aberto com 500 vagas, sendo 621 já convocados.

Os aprovados vão realizar o curso de formação nos polos de Dourados (120), Três Lagoas (120), Aquidauana (50), Ponta Porã (50), Nova Andradina (50), Coxim (55) e Jardim (55).

Já para o certame de Oficias da Polícia Militar são mais 25 vagas, sendo 20 de ampla concorrência e 5 candidatos das cotas para negros. No início (certame) foram abertas 20 (vagas), com a convocação de 28 aprovados para o curso de formação.

O concurso para Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar terá mais 15 vagas (11 ampla concorrência, 3 de cotas para negros e um candidato indígena). Na sua abertura em 2022 foram disponibilizadas 10 no edital, sendo já convocados 15 aprovados.

Por Thays Schneider

