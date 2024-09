Polícia apreende Hilux tombada com quase 700 quilos de maconha

Na noite de segunda-feira (23), a Policia Militar apreendeu uma caminhonete Toyota Hilux após tombar com mais de meia tonelada de maconha no Anel Viário Sul, em Ponta-Porã.

Os policiais foram acionados e quando chegaram ao local, encontraram o veículo tombado no canteiro central.

No veículo tinham 53 fardos da droga, que ao serem pesados totalizaram 681,9 quilos.

A caminhonete e as drogas foram entregues na 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã e até o momento, não há informações sobre o motorista do veículo.

