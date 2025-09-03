Mulher aciona polícia após ser ameaçada em casa em Corumbá

Ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Popular Nova na madrugada desta quarta-feira (3)

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na madrugada desta quarta-feira (3) em uma residência no bairro Popular Nova, em Corumbá.

De acordo com o boletim policial, a vítima relatou ter sido perseguida e ameaçada pelo companheiro, que teria chegado à casa sob efeito de álcool e drogas. Temendo por sua segurança, ela buscou ajuda junto a vizinhos, que acionaram a polícia.

O suspeito foi localizado e levado, junto com a vítima, para a Delegacia de Polícia de Corumbá, onde o caso foi registrado e as medidas legais devem ser adotadas.

