Tarifa de energia tem reajuste a partir desta terça no Estado, mas impacto será moderado

Com aumento médio de 1,33%, consumidores residenciais terão acréscimo de 0,69% e empresas de médio porte, de 3,09%

A conta de luz vai ficar mais cara a partir desta terça-feira (8) em Mato Grosso do Sul. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o reajuste tarifário anual da Energisa, que atende 74 municípios no Estado.

Para consumidores de baixa tensão, como residências e pequenos comércios, o aumento será de 0,69%. Já aqueles que utilizam média tensão, caso de estabelecimentos comerciais de maior porte e indústrias, terão um reajuste de 3,09%.

Apesar da inflação acumulada de 8,46% — índice utilizado como base para o cálculo — o aumento médio da tarifa ficou em 1,33%, devido a uma série de compensações e ajustes setoriais que amorteceram os impactos para os consumidores.

Um dos principais fatores de redução foi a devolução de valores do PIS/Cofins após decisão do Supremo Tribunal Federal, que excluiu o ICMS da base de cálculo desses tributos. Só em Mato Grosso do Sul, a devolução somou R$151,74 milhões, com impacto de -1,91% na tarifa.

Outros itens que ajudaram a reduzir o reajuste foram a diminuição nos custos de transmissão e encargos setoriais, como o uso das redes de distribuição e transporte de energia de Itaipu, além do custo da rede básica e de conexão. Essas reduções variaram de 0,24% a 1,24%.

