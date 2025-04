Centro de Atendimento ao Cidadão irá funcionar em novo endereço em Corumbá

Nesta segunda-feira (07), o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) está em processo de mudança para um novo endereço. O anúncio feito pela Prefeitura de Corumbá divulgou que o atendimento ao público será realizado na rua Dom Aquino, n° 1019, no prédio da antiga Unicesumar, ao lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora.

De acordo com a prefeitura do município, o objetivo é aprimorar a estrutura física para atendimento ao público, oferecendo maiores conforto e acessibilidade aos contribuintes.

Todos os serviços prestados pelo CAC como emissão de guias de IPTU, ISSQN e demais tributos municipais continuam disponíveis pelos canais digitais. Os contribuintes podem acessar o portal oficial da Prefeitura ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 3234-3401.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.