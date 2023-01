Empresa é autuada em R$ 30 mil por construir represas ilegais em matas ciliares

Durante fiscalização, a Polícia Militar Ambiental de Aquidauana autuou a empresa em R$ 30 mil por construir represas degradando matas ciliares e causar assoreamento de córregos, na tarde desta segunda-feira (30). O caso aconteceu em uma fazenda, localizada no Distrito de Piraputanga, a 119 km de Campo Grande.

A empresa com domicílio jurídico em Aquidauana, construiu com o auxílio de máquinas três represas em sua propriedade, na calha de um pequeno curso d’água, afluente do córrego Piraputanga que deságua no rio Aquidauana, todas afetando as áreas protegidas de matas ciliares, margens e leito do córrego, sem autorização do órgão ambiental.

O dano ambiental tornou-se de maior significância ainda aos mananciais, tendo em vista que uma das represas rompeu-se assoreando o próprio córrego e carregando sedimento subsequentemente aos cursos d’água para onde ele corre, mais especificamente, o córrego Piraputanga e o rio Aquidauana. As atividades foram interditadas.

Além da multa, a empresa e os responsáveis também responderão por crime ambiental de degradação de área protegida, com pena prevista de um a três anos de detenção. Os responsáveis também foram notificados a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).