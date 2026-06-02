Talentos recebem reconhecimento em lançamento do Governo do Estado

Durante o evento, os estudantes do Senac foram homenageados por suas trajetórias e conquistas acadêmicas. Carlos Eduardo, de 18 anos, recebeu reconhecimento por ter sido destacado pela NASA, por meio de uma carta que evidenciou seu desempenho e dedicação em atividades relacionadas à tecnologia. Rafael Rodrigues foi homenageado pelos resultados alcançados nas Competições Senac, na categoria Desenvolvimento de Sistemas.

Os reconhecimentos recebidos evidenciam o potencial dos estudantes sul-mato-grossenses e o impacto da qualificação profissional no desenvolvimento de competências técnicas e inovadoras.

“Ver nossos alunos sendo reconhecidos em um evento que discute o futuro da educação e da tecnologia é motivo de muito orgulho. Essas conquistas demonstram que, quando oferecemos oportunidades, acesso ao conhecimento e ambientes de aprendizagem conectados às demandas do mercado, os estudantes conseguem alcançar resultados que ultrapassam fronteiras e se tornam referência para outros jovens”, afirma Gilka Trevisan, diretora de educação profissional do Senac.

A cerimônia marcou o anúncio de uma parceria entre o Estado e o Google para a utilização da inteligência artificial Gemini nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.