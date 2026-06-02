Corpus Christi terá pista de gelo e atrações para toda a família em Campo Grande

O feriado de Corpus Christi terá opções de diversão para toda a família no Shopping Bosque dos Ipês, com atrações que vão da pista de patinação no gelo a atividades gratuitas para os apaixonados por futebol

Uma das atrações que tem conquistado o público é a pista de patinação no gelo Iceland do Bosque, que transformou a Praça Central em um verdadeiro cenário de inverno. A atividade oferece momentos de lazer para crianças, jovens e adultos. Informações sobre valores, horários e regras podem ser consultadas no perfil do Instagram @iceland10oficial.

A paixão pelo futebol também entra em campo na Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito que reúne mais de mil figurinhas para troca, além de atrações interativas como subsoccer, chute a gol, pebolim e espaços para fotos com os craques da Seleção Brasileira. A proposta é reunir famílias, colecionadores e amantes do esporte em um ambiente de convivência e diversão.

Para quem gosta de desafios, nos dias 6 e 7 de junho acontece o Quiz da Copa Bosque dos Ipês. A competição vai testar os conhecimentos dos participantes sobre futebol e Copa do Mundo, distribuindo 38 figurinhas prateadas ao longo do fim de semana. No domingo, uma disputa especial colocará em jogo uma das mais cobiçadas do álbum: a Figurinha Legend.

As atividades do quiz serão realizadas na Arena Bosque dos Ipês, das 14h às 16h, com vagas limitadas e inscrições disponíveis pelo link na bio das redes sociais do shopping.

Com opções que unem esporte, lazer, entretenimento e experiências para todas as idades, o Shopping Bosque dos Ipês se consolida como um dos principais destinos para aproveitar o feriado em Campo Grande.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com. Siga o shopping nas redes sociais @bosquedosipes e fique por dentro de todas as novidades.Pis

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