Fumacê passa pelo distrito de Anhanduí nesta segunda para combater o mosquito da dengue

Borrifação ocorre das 16h às 22h e moradores devem manter portas e janelas abertas para maior eficácia do inseticida

Moradores do distrito de Anhanduí recebem nesta segunda-feira (19) a visita do carro fumacê, como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A borrifação do veneno do tipo UBV pesado (ultrabaixo volume) acontece das 16h às 22h, com início previsto na esquina das ruas Iporanga e Meridional.

A passagem do fumacê ocorre em meio a um período de preocupação com a circulação das arboviroses e visa atingir os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

Para que a ação seja mais eficaz, os moradores devem deixar portas e janelas abertas durante a aplicação, permitindo que o inseticida alcance os locais onde os mosquitos costumam se esconder.

O cronograma pode ser alterado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições dificultam a dispersão correta do veneno no ambiente.

