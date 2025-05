Câmara Municipal recebe ação contra a gripe nesta terça-feira em Campo Grande

Ação disponibilazará 1,5 mil doses da vacina

Nesta terça-feira (20) uma ação especial de vacinação contra a gripe acontece na Câmara Municipal de Campo Grande. A aplicação das doses acontece das 8h às 13h, no Plenarinho Edroim Reverdito, com foco nos servidores do local.

Para esta ação, serão disponibilizadas 1,5 mil doses do imunizante pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A mobilização faz parte da estratégia de alcançar a meta de 90% de cobertura entre os públicos prioritários, estabelecida pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o balanço mais recente da campanha, divulgado nesta segunda-feira (20), a Capital e já aplicou 219.065 doses da vacina contra a gripe. Deste total, 89.607 foram destinadas a crianças, gestantes e idosos, que integram os grupos considerados mais vulneráveis.

Com isso, a Campo Grande atingiu 37,65% de cobertura vacinal, acima das médias do Brasil (26,50%) e do Estado (35,17%), mas ainda longe do ideal. Entre os públicos atendidos, os idosos lideram a adesão, com 69.323 doses aplicadas, seguidos por 19.494 em crianças e 790 em gestantes.

Ação na Câmara terá cronograma especial para servidores

A vacinação na Câmara seguirá um cronograma das 8h às 13h. Sendo das 8h às 10h30, serão atendidos os servidores dos gabinetes dos 29 vereadores.

Em seguida, das 10h30 às 13h, será a vez dos funcionários das diretorias administrativas. Para se vacinar, é necessário apresentar apenas um documento de identificação com foto.

Vacinação nas unidades de saúde com horário estendido

A vacinação contra a Influenza continua disponível em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. Para atender quem tem rotina mais apertada durante o dia, três unidades oferecem horário estendido até às 23h, com aplicação de vacinas até as 22h30:

USF Jardim Los Angeles

USF Jardim Noroeste

USF Universitário

