Prefeitura abre seleção com 982 vagas temporárias e salários de até R$ 3,2 mil em Campo Grande

Inscrições gratuitas seguem de 6 a 10 de abril pelo site da Semadi

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de 982 profissionais em diferentes áreas da administração municipal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 6 e 10 de abril, exclusivamente pela internet.

O edital foi publicado pela Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação) e tem como objetivo suprir vacâncias e manter a prestação de serviços considerados essenciais.

As vagas são distribuídas entre seis funções. O maior número é para Auxiliar Administrativo e Financeiro, com 500 oportunidades, carga horária de 40 horas semanais, exigência de ensino médio completo e remuneração de R$ 1.621,00.

Também há 210 vagas para Cuidador Social, com ensino médio completo e salário de R$ 2.100,00, e 120 para Educador Social, com remuneração de R$ 1.900,00. Ambas as funções podem ter jornada de 40 horas semanais ou escala 12×36.

Para Motorista, são 120 vagas, com exigência de alfabetização, CNH categoria B ou superior e ausência de infrações de trânsito. O salário é de R$ 1.621,00.

Na área de nível superior, o edital oferece 30 vagas para Técnico de Atividades Socioculturais – Educação Física, com exigência de graduação e registro no CREF/MS (Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul), e duas vagas para Terapeuta Ocupacional, com graduação na área e registro no CREFITO/MS (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul). Ambas as funções têm remuneração de R$ 3.200,00.

A seleção será realizada por meio de prova de títulos e entrevista técnica, somando até 100 pontos — 30 para títulos e 70 para entrevista. Serão avaliados critérios como experiência profissional, conhecimento técnico, capacidade de comunicação e trabalho em equipe.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), candidatos negros (10%) e indígenas (5%), além da garantia do uso do nome social para pessoas travestis e transexuais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram