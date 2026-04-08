Subea promove ação de bem-estar animal na Expogrande

Será realizado nesta quinta-feira (09), uma ação educativa no primeiro dia da 86ª Expogrande, com foco na campanha Abril Laranja, dedicada à prevenção e combate à crueldade contra os animais.

A iniciativa tem como principal objetivo conscientizar a população sobre os cuidados e deveres dos tutores com cães e gatos.

A ação irá abordar as chamadas cinco liberdades dos animais, que garantem condições básicas de bem-estar. Entre elas estão o direito de viver livre de fome e sede, de desconforto, de dor, lesões e doenças, de medo e estresse, além da liberdade para expressar comportamentos naturais.

A escolha da data e do local é estratégica, devido a movimentação de público durante a programação de uma das maiores férias de agronegócio do país, permitindo que mais pessoas tenham acesso às orientações sobre guarda responsável e respeito aos animais.

De acordo com a secretária-adjunta da Sear (Secretaria Especial de Articulação Regional) e idealizadora da ação, Ana Luiza Lourenço, mobilizações como essa são fundamentais para promover mudanças de comportamento na sociedade.

“Levar informação de forma acessível à população é um dos caminhos mais eficazes para prevenir maus-tratos. Quando o tutor entende suas responsabilidades, ele contribui diretamente para uma vida mais digna aos animais”, destaca.

O superintendente da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal), Edvaldo Salles, reforça a importância de aproveitar eventos de grande porte para ampliar o diálogo com a população.

“A Expogrande reúne um público diverso e numeroso, o que nos permite fortalecer a conscientização sobre o cuidado com cães e gatos. Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas e incentivar práticas responsáveis no dia a dia”, afirma.

Além de ações em eventos, a Subea também desenvolve um trabalho contínuo de educação, com a realização de palestras em escolas, voltadas à conscientização de crianças e jovens sobre o respeito e a proteção aos animais.

Entre os serviços oferecidos pela Subea estão consultas veterinárias, vacinação, castração gratuita para cães e gatos, vermifugação, microchipagem, além de ações de adoção responsável.

Por Prefeitura de Campo Grande