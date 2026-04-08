Prefeitura amplia segurança digital e proteção de dados

A Prefeitura de Campo Grande passa a contar com regras mais claras para o uso e a proteção de dados digitais, com a instituição da Política de Segurança da Informação (PSI) no município.

A medida organiza procedimentos internos e estabelece critérios para o acesso, o uso e o compartilhamento de informações, garantindo que dados dos cidadãos sejam tratados com mais controle e responsabilidade nos sistemas públicos.

Em um cenário em que serviços digitais fazem parte da rotina da população, a iniciativa acompanha a necessidade de cuidados mais rigorosos com informações utilizadas em atendimentos, cadastros e plataformas da administração municipal.

Na prática, a política define quem pode acessar determinados dados, como essas informações devem ser armazenadas e quais medidas devem ser adotadas para prevenir e lidar com situações como tentativas de acesso indevido ou incidentes digitais.

O diretor-presidente da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Leandro Basmage, destaca que a organização desses processos impacta diretamente o funcionamento dos serviços.

“Estamos falando de um marco para Campo Grande. A Política de Segurança da Informação traz mais organização, responsabilidade e proteção no uso dos dados públicos, impactando diretamente na confiança da população e na qualidade dos serviços digitais”, afirmou.

A política segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece normas para o tratamento de informações pessoais em todo o país.

Com processos mais definidos, a administração municipal reduz riscos, evita falhas operacionais e garante maior estabilidade nos sistemas utilizados pela população.

Por Prefeitura de Campo Grande