Fim da poeira e da lama: Governo inicia obras de pavimentação no Jardim Itamaracá

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início a um conjunto de obras de pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A partir deste mês, 22 vias da região sul da Capital começam a receber intervenções executadas por meio da Agesul, com investimento de R$ 19,9 milhões.

Segundo o secretário da Seilog, Guilherme Alcântara, o pacote de obras inclui a implantação de galerias de águas pluviais, construção de meio-fio e pavimentação das vias.

“Essa é uma obra que muda a realidade das pessoas. Estamos levando infraestrutura completa, com drenagem e pavimentação, para resolver de forma definitiva problemas históricos como lama e poeira. É o Governo do Estado, sob a liderança do governador Eduardo Riedel, investindo onde a população mais precisa, garantindo mais qualidade de vida, mobilidade e valorização para toda a região.”

Morador do bairro há 33 anos, o vendedor Ezequiel Ricardo vê a intervenção como uma resposta a uma demanda antiga da comunidade. “Era pior antes. A gente convivia com muita lama e poeira. Esse é um pedido antigo dos moradores. Com o asfalto, melhora para todo mundo, principalmente para quem precisa sair para trabalhar e para as crianças que vão à escola.”

Ele destaca que a rotina deve mudar com a conclusão das obras. “Quando chove fica mais difícil até de andar. Agora, com o asfalto, a expectativa é de mais conforto e dignidade para quem vive aqui.”

O projeto prevê a execução de três quilômetros de drenagem, cerca de 40 mil metros quadrados de pavimentação e mais 53 mil metros quadrados de recapeamento e reconstrução viária. O prazo de execução desta etapa é de 24 meses.

Moradora há cerca de três anos, a diarista Marielle Valdonado do Nascimento relata que, apesar dos transtornos temporários, a obra é vista como necessária. “Tem um pouco mais de poeira agora por causa das obras, mas é para melhorar. Antes era muito difícil, principalmente quando chovia. A gente não conseguia nem sair direito.”

Ela afirma que a mudança para o bairro foi motivada pela proximidade com a família e acredita que a infraestrutura deve valorizar ainda mais a região.

“Eu morava na Moreninha e vim para cá para ficar perto da família. Agora, com o asfalto, vai melhorar muito, principalmente para quem depende de ônibus e para as crianças.”

Entre as vias contempladas estão ruas como Graciana Maria do Rosário, Joana Maria de Souza, Georgina Pereira Barbosa, Naor Lemes Barbosa, Sizuo Nakazato, Kama Nakazato, Nair Alves e Castro, Rômulo Cappi, Deocleciano Dias Bagage, Joaquim B. de Almeida, Taro Nakazato e Amabile Tanarche Cappi, além de trechos que receberão recapeamento e reconstrução, como as avenidas Ana Batista Caminha e Três Barras e a rua Padre Mussa Tuma.

A expectativa é de que, ao final das obras, o bairro passe a contar com melhor mobilidade urbana, redução de problemas causados pela poeira e lama, além de maior segurança e qualidade de vida para os moradores.