Sorteio de 80 moradias no Residencial Nova Bahia é adiado e inscrições seguem até 16 de abril

Mudança ocorre após atualização de critérios do Minha Casa, Minha Vida para a Faixa 1

O sorteio que definiria os beneficiários de 80 unidades habitacionais do Residencial Nova Bahia, em Campo Grande, foi adiado e ainda não tem nova data confirmada. A seleção estava prevista para ocorrer no dia 6 de abril.

De acordo com o Governo do Estado, a alteração no cronograma ocorreu após publicação recente do Ministério das Cidades que atualizou os critérios de enquadramento do programa Minha Casa, Minha Vida, especialmente para a Faixa 1, destinada a famílias de menor renda.

Diante das mudanças, a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) informou que iniciou adequações técnicas e jurídicas para garantir que o processo atenda às novas regras federais. Com isso, o prazo de inscrições foi prorrogado e segue aberto até o dia 16 de abril.

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, a decisão busca assegurar a regularidade do processo. “Nosso compromisso é garantir que todas as etapas sejam conduzidas com responsabilidade e total transparência. Esse ajuste assegura que a seleção aconteça de forma correta, respeitando os critérios atualizados e garantindo segurança para as famílias que participam”, afirmou.

O empreendimento integra o programa Minha Casa, Minha Vida – FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e está localizado na região norte da Capital. A nova data do sorteio será divulgada nos canais oficiais do Governo do Estado.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas à espera de moradia em programas habitacionais no Estado. Com a aplicação dos critérios sociais e econômicos do FAR, cerca de 7 mil famílias estão aptas a participar das seleções.

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