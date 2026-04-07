Agetran faz operação especial para show do Guns N’ Roses nesta quinta (9)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realiza, nesta quinta-feira (9), uma operação especial para garantir a segurança e a fluidez no trânsito em Campo Grande, a ação está sendo desenvolvida em decorrência do show da banda Guns N’ Roses, marcado para às 20h.

As equipes começam a atuar a partir das 14h, com pontos de apoio na saída do perímetro urbano, nos seguintes locais:

Semáforo do Bairro Maria Aparecida Pedrossian;

Entrada do Bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Também haverá atuação na região da Praça do Rádio Clube, com organização do embarque e desembarque de passageiros.

Para viabilizar a operação, as faixas de estacionamento no entorno da praça serão interditadas entre a noite de quarta-feira (8) e a manhã de quinta (9), para uso dos ônibus que farão o transporte do público.

A ação contará com apoio de Agetran, Detran-MS, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, com equipes em pontos estratégicos.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.

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