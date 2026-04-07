Em 4 dias, adolescente é detida duas vezes por tráfico de drogas em Ponta Porã

Uma adolescente de 15 anos foi flagrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando drogas pela segunda vez em quatro dias. O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

A primeira ocorrência foi registrada na última quinta-feira (2), quando a jovem viajava em um ônibus abordado na BR-463. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 15,5 quilos de skunk nas bagagens que ela transportava.

Já nesta segunda-feira (6), a adolescente voltou a ser abordada em outro ônibus. Durante a entrevista, ela afirmou que retornava de Ponta Porã após ter sido flagrada anteriormente e disse que não levava bagagem. No entanto, ao verificarem as informações da viagem, os agentes constataram que havia uma mala registrada em seu nome no compartimento do veículo.

Após a vistoria, foram encontrados mais 16,4 quilos de skunk na bagagem da passageira.

A menor foi encaminhada, junto com a droga apreendida, à Polícia Civil em Ponta Porã.

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