Polícia Militar Ambiental prende homem por pesca predatória em São Gabriel Do Oeste

Na manhã desta quinta-feira (31), Policiais Militares Ambientais de Campo Grande atenderam a uma denúncia anônima de pesca predatória no Rio Coxim, na região conhecida como Ponte da Matinha, no município de São Gabriel do Oeste, distante 137 quilômetros da Capital.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram diversas redes e tarrafas estendidas na varanda de uma residência localizada às margens do rio, equipamentos proibidos para a pesca. Em contato com o proprietário, ele confessou que o material era de sua propriedade e que havia capturado dois peixes: um pintado de 8 kg e um dourado de 5 kg. Vale lembrar que a pesca do dourado é proibida no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a legislação vigente.

Diante das infrações, foram apreendidas três tarrafas, duas redes de pesca e um total de 12 kg de pescado. O proprietário recebeu um auto de infração administrativa no valor de R$ 3 mil e foi conduzido, junto com o material apreendido, à Delegacia Civil de São Gabriel do Oeste.

Com a proximidade do período de defeso, a Polícia Militar Ambiental intensificará a fiscalização nos rios do estado, especialmente nos mais procurados por pescadores, como os rios Aquidauana, Miranda, Coxim, Taquari e Paraguai. A PMA lembra aos pescadores que os equipamentos permitidos para pesca são apenas linha de mão ou vara, linha e anzol, caniço simples, com molinete ou carretilha. Ressalta-se também a obrigatoriedade da Licença de Pesca para a prática amadora, tanto embarcada quanto desembarcada.

Operação Piracema

Este ano, as ações da Polícia Militar Ambiental (PMA) serão orientadas principalmente pelo uso do georreferenciamento para identificar pontos críticos e áreas vulneráveis, além de locais estratégicos de apoio. Com essa tecnologia, foram mapeados pontos prioritários, onde serão concentrados os esforços de fiscalização.

A operação contará com recursos avançados, permitindo o reforço da fiscalização em áreas de difícil acesso, enquanto barreiras estratégicas serão instaladas em estradas e locais identificados como possíveis pontos de comercialização de pescado. Além de combater a pesca ilegal, a operação incluirá campanhas educativas para conscientizar a população e os pescadores, promovendo a proteção ambiental e o cumprimento da legislação vigente.

