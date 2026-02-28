Governo brasileiro condena ataque dos EUA e de Israel ao Irã e pede contenção

O governo brasileiro divulgou, na manhã deste sábado (28), uma nota oficial condenando os ataques coordenados pelos Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã, em meio a um contexto de intensificação de conflitos no Oriente Médio.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ofensiva militar ocorreu “em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz”, ressaltando tratar-se de uma posição tradicional da diplomacia brasileira na região.

O governo brasileiro também apelou para que todas as partes envolvidas respeitem o Direito Internacional e exerçam “máxima contenção”, com o objetivo de evitar uma escalada de hostilidades, além de assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil no conflito.

As embaixadas brasileiras na região estão monitorando de perto os desdobramentos das ações militares, com atenção especial às comunidades brasileiras nos países afetados. O Itamaraty recomendou que os brasileiros que vivem ou estão de passagem pelo Oriente Médio sigam as orientações de segurança das autoridades locais.

O embaixador do Brasil em Teerã mantém contato direto com a comunidade brasileira no país para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.

A declaração do governo brasileiro ocorre em meio a uma onda de reações internacionais à escalada militar — com líderes de diversos países pedindo contenção e respeito às normas internacionais para evitar uma crise ainda mais ampla na região.

