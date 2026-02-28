Governo brasileiro condena ataque dos EUA e de Israel ao Irã e pede contenção

Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

O governo brasileiro divulgou, na manhã deste sábado (28), uma nota oficial condenando os ataques coordenados pelos Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã, em meio a um contexto de intensificação de conflitos no Oriente Médio.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ofensiva militar ocorreu “em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz”, ressaltando tratar-se de uma posição tradicional da diplomacia brasileira na região.

O governo brasileiro também apelou para que todas as partes envolvidas respeitem o Direito Internacional e exerçam “máxima contenção”, com o objetivo de evitar uma escalada de hostilidades, além de assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil no conflito.

As embaixadas brasileiras na região estão monitorando de perto os desdobramentos das ações militares, com atenção especial às comunidades brasileiras nos países afetados. O Itamaraty recomendou que os brasileiros que vivem ou estão de passagem pelo Oriente Médio sigam as orientações de segurança das autoridades locais.

O embaixador do Brasil em Teerã mantém contato direto com a comunidade brasileira no país para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.

A declaração do governo brasileiro ocorre em meio a uma onda de reações internacionais à escalada militar — com líderes de diversos países pedindo contenção e respeito às normas internacionais para evitar uma crise ainda mais ampla na região.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Tereza Cristina fala que PP não terá candidato ao Senado, mas que na matemática, “tudo pode mudar”

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *