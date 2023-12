Especial Natal: Panetone de caneca pronto em 15 minutos

Quando o fim do ano chega ele aparece nas prateleiras dos supermercados e padarias de todo o Brasil: o panetone! O Brasil, além de ser um dos países que mais consomem o produto, também sedia a empresa que mais produz o alimento em todo o mundo. Acredita-se que o panetone foi criado na Itália, na Idade Média, e teria se tornado popular partir do século XX .

Uma das lendas mais conhecidas sobre a origem do alimento, conta que o panetone foi criado em 1495, na corte do duque de Milão, Ludovico Sforza. De acordo com a história, durante a celebração do Natal, a corte de Ludovico Sforza participava de um banquete que terminaria com biscoitos de sobremesa. Mas os biscoitos teriam queimado enquanto eram assados.

Por esse motivo, um ajudante de cozinha, que se chamava Toni, teria preparado uma massa fermentada que foi assada e servida aos convidados do banquete. O alimento causou boa impressão, principalmente em Ludovico Sforza, que decidiu chamar o alimento de “pão de Toni”. Mesmo sendo uma lenda, essa história reforça a tradição italiana de produzir pães para servir durante a celebração do Natal.

O alimento consumido no período natalino, caracterizado por ser um pão adocicado com frutas cristalizadas e uvas-passas, chegou ao Brasil junto com imigrantes italianos e agradou o paladar dos brasileiros. A sugestão de prato natalino de hoje é o panetone de caneca feito na Air Fryer, uma receita deliciosa e prática, que utiliza somente nove ingredientes e fica pronta em apenas 15 minutos.

A massa simples substitui a tradicional massa de panetone, que se parece com uma massa de pão. Com essa versão da tradicional receita natalina, é possível preparar exatamente a quantidade que vai consumir na hora. Para quem não gosta das frutas cristalizadas, a sugestão é substituir por gotas de chocolate ou rechear cobrir o panetone de caneca com a calda de sua preferência.

Panetone de caneca

Ingredientes

– 1 ovo

– 3 colheres (sopa) de açúcar refinado

– 4 colheres (sopa) de Leite Líquido Integral

– 3 colheres (sopa) de óleo de soja

– 1/2 colher (chá) de essência de panettone

– 4 colheres (sopa) de farinha de trigo

– 1 colher (chá) de fermento químico em pó

– 2 colheres (sopa) de frutas cristalizadas

– Raspas de 1 limão

Modo de preparo

1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.

2. Divida a massa em 2 canecas (porcelana, vidro grosso ou cerâmica) que caibam em sua Airfryer.

3. Leve-as para dentro da fritadeira elétrica em asse a 180ºC por cerca de 13-15 minutos, ou até que cresçam e dourem.

4. Retire com cuidado para não sei queimar e sirva ainda morno.

*A receita do site da Nestlé

