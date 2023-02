Simone Tebet fica ilhada em Guarujá

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), ficou ilhada em Guarujá (SP) e não conseguiu acompanhar a comitiva presidencial que vai vistoriar as áreas atingidas pelas fortes chuvas neste fim de semana.

Tebet havia ido para o litoral, onde tem um apartamento, para passar o feriado de Carnaval. Mesmo estando próxima da região mais afetada, a ministra não conseguirá se locomover por conta dos trechos com bloqueios nas estradas.

Tebet está conversando com ministros, parlamentares e autoridades locais para colocar o ministério à disposição. Por ser início do ano, há orçamento disponível e não haverá necessidade de fazer realocamentos. Mas Tebet já avalia como recompor os recursos no futuro e como reforçar a área de combate às tragédias.

