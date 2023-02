Hemosul funciona no Carnaval em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas

O Hemosul em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas vai funcionar na segunda-feira (20), durante o Carnaval, para receber doações de sangue.

Na Capital, o funcionamento será das 7h às 17h, no Hemosul Coordenador, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 1304. Já nas cidades do interior, o funcionamento será das 7h às 12h.

A unidade de Campo Grande volta a atender os doadores na quarta-feira (22), às 13h. Em Dourados e Três Lagoas o serviço será retomado na quinta-feira (23).

Durante o período de Carnaval as doações diminuem e atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

Serviço:

HEMOSUL DOURADOS

Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Fone: (67) 3424-4192 e 3424-0400

HEMOSUL TRÊS LAGOAS

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959 / (67) 99270-0312 whatsapp

HEMOSUL COORDENADOR – Campo Grande

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304.

Funcionamento das 7h às 17h de segunda a sexta e das 7h às 12h. Os telefones para contato são 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).

