Simone Tebet anuncia prorrogação e pleiteará por concurso

A ministra de Planejamento e Orçamento (MPO), Simone Tebet esteve na última semana com a categoria do IBGE e além de prorrogar para o fim de fevereiro e convocar a população para participar, também falou sobre lutar para um novo concurso.

” O Censo foi prorrogado até o final de fevereiro, é hora de todos participarem. Este é um dos momentos mais importantes para o nosso país, pois o Censo nos ajuda a responder quem somos, quantos somos e como vivemos. Além disso, ele é fundamental para planejar o futuro do Brasil. Abrimos as portas da nossa casa para os profissionais do Censo e contribuir para um país melhor!” disse Tebet.

A qualidade do serviço não foi pauta, mas a ministra fez questão de exaltar a credibilidade do instituto. ” O atraso na coleta de dados não prejudicou a qualidade desse trabalho. E uma discussão política sobre novos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) não pode atingir a credibilidade do que vocês estão fazendo” ponderou.

