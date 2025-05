Atletas do Estado defendem liderança no Circuito Brasileiro

Duplas de Arthur e de Talita disputam etapa do Top-16 em Aracaju

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia entra em nova fase neste fim de semana, com a disputa do Top 16 da etapa de Aracaju-SE. Entre as 16 duplas classificadas, estão quatro atletas de Mato Grosso do Sul que tem se destacado no cenário nacional.

No masculino, Arthur, nascido em Ilha Solteira (SP), mas radicado em Três Lagoas, e Adrielson (PR) lideram o ranking. Na segunda colocação estão George (PB) e o campo-grandense Saymon.

No feminino, Talita, nascida em Aquidauana e inscrita por Alagoas, forma dupla com Taiana (CE) estão na parte de cima do ranking. Revelação sul-mato-grossense, Aninha, de Três Lagoas, atua com Neide (AL), e está na 11ª posição.

Os jogos devem acontecer neste sábado, após a disputa das finais da etapa do torneio Aberto do circuito. Após o Top 16, acontecem ainda as disputas do sub-17, feminino e masculino.

No ranking geral da temporada 2025, Talita aparece na liderança. Vic Lopes (MS), e Thamela (ES) estão na quarta colocação entre as mulheres. No masculino, as duplas Arthur e Adrielson e George e Saymon mantêm as duas primeiras posições.

Vic em etapa sul-americana

Também neste fim de semana, a sul-mato-grossense Vic Lopes participa da última etapa do Circuito Sul-Americano, em Iquique, no Chile. A competição começa nesta sexta-feira (16) e segue até domingo (18).

Além do título, a rodada final distribui pontos válidos para o ranking classificatório do Campeonato Mundial, previsto para novembro, na Austrália.

O Brasil é representado por quatro duplas: Vic e Thamela; Evandro e Arthur Lanci; Vinicius e Heitor; e Carol Solberg e Rebecca. As colocações finais em Iquique podem definir as duplas brasileiras classificadas para o Mundial.

Torneio local em Campo Grande

A 16° Copa Pantanal de Voleibol – Fase Metropolitana – Teve início ontem (15), em Campo Grande. A competição conta com 81 equipes inscritas, com jogos nos ginásios do Cemte e Guanandizão. As disputas vão até domingo (18).

As partidas ocorrem nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, Adulto, Master 40+ e Master 45+, nos naipes masculino e feminino. As três melhores equipes de cada categoria de base garantem vaga na fase estadual, marcada para começar em julho, com local ainda indefinido.

– TOP 5 da Temporada do vôlei de praia

– Masculino

Pos Dupla – Pontos

1 – ARTHUR (MS)/ADRIELSON (PR) – 4320 pts

2 – GEORGE (PB)/SAYMON (MS) – 3920 pts

3 -GUTO (RJ)/ VITOR FELIPE (PB) – 3360 pts

3 – MATEUS (CE)/ADELMO (CE) – 3360 pts

5 – HEITOR FRANK (MT)/VINÍCIUS (ES) – 3280 pt

– Feminino

1 – TALITA (AL)/ TAIANA (CE) – 3840 pts

2 – CAROL HORTA (CE)/ELIZE (ES) – 3360 pts

3 – VERENA (CE)/ KYCE (RN) – 3040 pts

3 – THAMELA (ES)/VIC (MS) – 3040 pts

5 – DUDA (SE)/ANA PATRÍCIA (MG) – 2880 pts

5 – CAROLINA (RJ)/REBECCA (CE) – 2880 pt

Fonte: CBV

Por Mellissa Ramos

