Ministros e parlamentares acompanham Lula na despedida do papa em Roma

Sepultamento será na manhã de sábado na Basílica de Santa Maria Maior

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite desta quinta-feira (24) para Roma, para participar do funeral do Papa Francisco, marcado para sábado (26). Além da primeira-dama, Janja da Silva, um grupo de 18 autoridades, entre eles, quatro ministros e 12 parlamentares, participa da comitiva presidencial. O funeral de Francisco será realizado no sábado, a partir das 10h (horário local), na Basílica de São Pedro. De lá, o caixão será levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde o corpo será sepultado, conforme pedido do pontífice. Ministros e parlamentares que irão acompanhar Lula ao funeral do Papa Francisco, em Roma: . Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal; . Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; . Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública; . Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; . Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania; . Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional; . Deputado federal Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados; . Senador Renan Calheiros; . Senadora Leila Barros; . Senadora Soraya Thronicke; . Deputado federal Luis Tibé; . Deputado federal Odair Cunha; . Deputado federal Padre João; . Deputado federal Reimont; . Deputado federal Luiz Gastão; . Deputado federal Dagoberto Nogueira; . Deputada federal Professora Goreth; . Embaixador Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência da República. Luto O presidente Lula decretou luto oficial de sete dias pela morte do papa e, em mensagem, destacou o papel do pontífice na luta pela paz mundial, na propagação do amor, no combate à intolerância e às desigualdades. Por Agência Brasil

