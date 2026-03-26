‘Seu Abraço Aquece’ de 2026 terá foco na ampliação das doações e integração de ações sociais em MS

Iniciativa criada por servidores públicos estaduais ganha reforço em 2026 com avanço na expansão para o interior e atuação conjunta com outras campanhas de voluntariado e bem-estar

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza no domingo (29), o lançamento simbólico da campanha do agasalho ‘Seu Abraço Aquece: Doe calor e faça o bem’. A ação será apresentada durante o lançamento da 4ª Corrida dos Poderes, às 16h30, na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), a campanha integra, em 2026, um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estar, à saúde e ao voluntariado dos servidores públicos estaduais. Além da campanha do agasalho, fazem parte desse ciclo a Corrida dos Poderes e a campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal “Caixa Encantada”. As três ações contam com a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, como mobilizadora.

O lançamento oficial da campanha ocorre na quarta-feira (1º), às 8h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com coletiva de imprensa e reunião de trabalho com multiplicadores e secretários estaduais. Na mesma data, serão abertas as inscrições para as entidades interessadas em receber as doações, por meio do site oficial da campanha, com prazo até o dia 24 de abril.

As arrecadações seguem até o dia 20 de maio, com pontos de coleta distribuídos em secretarias, autarquias, fundações estaduais e instituições parceiras. Podem ser doados cobertores, roupas, casacos, calçados e acessórios de inverno, novos ou em bom estado.

Criada em 2015 a partir de uma iniciativa dos próprios servidores públicos estaduais, a campanha ‘Seu Abraço Aquece’ se consolidou como uma das principais ações solidárias do Estado. Em 2025, foram arrecadadas 161,8 mil peças, destinadas a 333 entidades em 32 municípios. Em 2026, a campanha prevê a ampliação da distribuição de itens para entidades localizadas em municípios do interior do Estado, com o objetivo de alcançar um número maior de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, a campanha reforça o papel do serviço público na promoção da cidadania. “A campanha ‘Seu Abraço Aquece’ é uma iniciativa que nasceu dos servidores e traduz esse espírito de solidariedade que faz parte do serviço público. Nosso objetivo é ampliar ainda mais esse alcance, envolvendo cada vez mais pessoas e instituições nessa corrente do bem. É aquela máxima de desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás”.

A primeira-dama Mônica Riedel destaca a integração das ações como estratégia para fortalecer o sentido de pertencimento nas pessoas.

“Quando unimos iniciativas como a corrida, a campanha Seu Abraço Aquece e a Caixa Encantada, ampliamos o impacto social e fortalecemos a cultura do voluntariado. É uma mobilização que envolve servidores e toda a sociedade em torno de um propósito maior, que é cuidar das pessoas. Ao mesmo tempo, as pessoas que são atendidas recebem um item importante que protege a vida, e, mais do que o agasalho, sentem que são parte da sociedade, que outras pessoas se importam e se mobilizam para que elas superem a situação de vulnerabilidade. Faz bem para toda a sociedade”, conclui Mônica.

Para o secretário-adjunto de Estado de Administração, Roberto Gurgel, o crescimento das campanhas demonstra a seriedade e organização das ações.

“Tanto as campanhas Seu Abraço Aquece e Caixa Encantada, quanto a Corrida dos Poderes, são iniciativas do Poder Executivo em conjunto com os demais poderes públicos e a sociedade. Isso mostra que a atuação coletiva, cada órgão ou entidade assumindo sua responsabilidade como agente de transformação, é o melhor caminho para o avanço social, econômico e humano do nosso Estado. E na SAD, como responsáveis para transversalidade da execução dessas iniciativas estamos a cada campanha, buscando melhorias e ainda mais trabalho em rede”, afirma Gurgel.

A campanha conta com uma rede de pontos focais, os ‘multiplicadores de abraços’, em todos os órgãos estaduais e parceiros, responsáveis por mobilizar servidores e organizar as arrecadações internamente, além do apoio de 16 instituições correalizadoras:

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg-MS), Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Defensoria Pública-Geral do Estado (DPGE), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Faculdade Insted, Ministério Público do Trabalho (MPT), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS) e Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).