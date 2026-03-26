Operação Barril 67: desdobramento resulta em quatro prisões preventivas em três estados

Nesta quinta-feira (26) foi deflagrada a Operação Barril 67 por meio de agentes da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul). A ação tem com objetivo desarticular um esquema de tráfico de drogas e de armas de fogo, com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva nos estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo.

A operação é desdobramento de uma ação realizada em fevereiro de 2025, quando as autoridades interceptaram quase 600 kg de cocaína, quatro fuzis e grande quantidade de munição no município de Bataguassu, cidade disante 310 quilômetros de Campo Grande.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar os indivíduos responsáveis pela logística de transporte da droga e do armamento. Durante as buscas realizadas nesta manhã, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, documentos e veículos.

A FICCO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.