TJMS dará posse a novo desembargador que atuou mais de 20 anos na Justiça Itinerante

terá que preencher a cadeira vaga de Ary Raghiant entre os desembargadores do Tribunal

A sessão solene de posse e juramento no cargo de desembargador de Cezar Luiz Miozzo no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) acontece nesta sexta-feira (27). A cerimônia ocorrerá a partir das 16 horas, no plenário do Tribunal Pleno, em Campo Grande.

Cessar Luiz Miozzo foi eleito por aclamação no Tribunal Pleno, após uma trajetória marcada pela dedicação à magistratura e ao atendimento direto à população sul-mato-grossense. Ele foi promovido ao cargo de desembargador por antiguidade no dia 18 de março.

Ao comentar sua ascensão ao cargo, o magistrado destacou o sentimento de responsabilidade e dever cumprido após 35 anos de atuação na magistratura. Segundo ele, a conquista representa não apenas uma vitória profissional, mas o reconhecimento de uma trajetória pautada pelo esforço e pela ética. O novo desembargador chega ao Tribunal com o propósito de contribuir com o trabalho já desenvolvido pela Corte, valorizando o diálogo e o respeito à colegialidade.

A solenidade desta sexta-feira marcará oficialmente o início de sua atuação como membro do segundo grau de jurisdição do TJMS.

Natural de Verê (PR), Miozzo ingressou na magistratura de Mato Grosso do Sul em fevereiro de 1991, após aprovação no XIV Concurso para Juiz Substituto. Atuou nas comarcas de Dourados, Campo Grande, Miranda e Naviraí, sendo promovido para a capital em novembro de 2001. Desde abril de 2003, esteve à frente da 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante, onde construiu uma carreira de proximidade com o cidadão, especialmente por meio do atendimento prestado no ônibus da Justiça Itinerante.

A Corte ainda conta com mais uma cadeira vaga entre os desembargadores. Ary Raghiant optou por abandonar o cargo por não se adaptar ao trabalho. Atuou por mais de 30 anos como advogado.