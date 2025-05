Isaquias Queiroz garante ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade

Campeão olímpico busca outra medalha no domingo, com Gabriel Assunção

O campeão olímpico Isaquias Queiroz conquistou, neste sábado (17), a medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade, disputada em Szeged, na Húngria.O baiano, de 31 anos, venceu a prova dos 500 metros da categoria C1 (canoa individual), com tempo de 1min47s80. O conterrâneo Gabriel Assunção, 20 anos, foi o quinto colocado da final, terminando o percurso em 1min50s17.

Isaquias ficou à frente do russo Zakhar Petrov (que compete como atleta neutro, já que o país está suspenso de eventos internacionais por conta da guerra com a Ucrânia) e do romeno Catalin Chirla. O canoísta de Ubaitaba (BA) não competia fora do Brasil desde os Jogos de Paris, em 2024, quando foi prata nos mil metros da mesma categoria C1, prova em que foi ouro três anos antes, em Tóquio, no Japão. Ele acumula cinco medalhas olímpicas na carreira.

Depois de ganhar a primeira medalha em Szeged, Isaquias voltou para a água – ao lado de Gabriel – para disputa das eliminatórias dos 500 metros da categoria C2 (canoa para dois). Eles e os também baianos Filipe Vieira e Jacky Goodman avançaram às semifinais. No domingo (18), a partir de 5h (horário de Brasília), as duplas competem na mesma bateria (que reúne oito embarcações) por quatro vagas na final, prevista para 7h25.

Outro canoísta brasileiro – e mais um nascido na Bahia – que brigará por medalha neste domingo é Mateus Nunes. O atleta de Itacaré (BA) disputa, às 9h40, a final dos cinco mil metros do C1.

Mais pódios

O esporte brasileiro também foi ao pódio no triatlo. O paulista Miguel Hidalgo abriu a temporada da Série Mundial com um terceiro lugar na etapa de Yokohama, no Japão. Ele acabou o percurso de 1,5 quilômetros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em 1h41min29s, em uma prova de recuperação, já que saiu da parte aquática da prova na 16ª posição. O australiano Matthew Hauser levou a melhor, seguido pelo português Vasco Vilaça, que levou a prata.

Já pela Copa do Mundo de ginástica artística, Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças foram prata e bronze, respectivamente, na final das barras assimétricas da etapa de Koper, na Eslovênia. É a primeira vez que ambas vão ao pódio em uma competição deste nível. Atleta da casa, Lucija Hribar ficou com o primeiro lugar.

As xarás voltam a competir no domingo, na final da trave. Gabriela Barbosa ainda está na decisão do solo, que também terá participação de Julia Coutinho. No masculino, Patrick Correa e Lucas Bitencourt, o Bisteca, brigarão por medalhas na barra fixa, sendo que Lucas também disputa o pódio nas barras paralelas, assim como Johnny Massahiro Oshiro.

Com informações da Agência Brasil.

