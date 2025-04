Sete bairros da Capital recebem fumacê nesta quarta-feira (16) para conter o avanço do Aedes aegypti

Aplicação do veneno acontece das 16h às 22h e deve atingir mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, transmissoras das arboviroses



O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em sete bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (16) com a circulação de carros de Fumacê, como é conhecido o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV).

As equipes devem circular entre 16h e 22h pelas ruas dos bairros Jardim Centro Oeste, Moreninhas, Jardim Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Nova Lima, Tiradentes e São Lourenço. A ação será focada em pontos específicos de cada região:

Centro Oeste – 459: Rua Cabreúva com Rua Catiguá

Moreninhas – 448: Rua Peroba Amarela com Rua Amapá Doce

Noroeste – 438: Rua Frei Caneca com Rua Vassouras

Maria Aparecida Pedrossian – 447: Rua Roralma com Rua Porto Velho

Nova Lima – 439: Rua Padre Antônio Franco com Rua Júlio Bais

Tiradentes – 451: Rua Canindé com Avenida Babilônia

São Lourenço – 450: Rua Inácio Gomes com Rua Manoel Laburu

A recomendação é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a aplicação, para que o veneno atinja áreas internas onde os mosquitos costumam se esconder. A pulverização tem como alvo principal os mosquitos adultos — especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

Apesar da medida, a eliminação de criadouros dentro das residências continua sendo fundamental no controle do mosquito. A aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições climáticas dificultam a eficácia do produto.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram