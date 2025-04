Fazenda aponta melhora nas projeções para contas públicas e meta fiscal em 2025

As projeções de mercado para o déficit primário em 2025 já estão acima do limite inferior da meta de resultado primário, após compensação do valor dos precatórios a serem excluídos para aferição da meta

O Prisma Fiscal de abril de 2025 voltou a apontar melhora nas expectativas dos analistas consultados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda (MF). O documento divulgado, nesta terça-feira (15/4), indica que a mediana das expectativas para o Resultado Primário do Governo Central baixou de um déficit de R$ 75,08 bilhões para R$ 73,65 bilhões em 2025. As projeções para o Resultado Nominal do Governo Central também melhoraram, com a expectativa de déficit caindo de R$ 960 bilhões em março para R$ 945,11 bilhões em abril.

Já para 2026, as projeções deste mês apontam um déficit de R$ 78,15 bilhões no resultado primário, contra R$ 79,46 bilhões da projeção anterior.

Em relação à Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG/PIB) de 2025, as estimativas dos analistas melhoraram, baixando de 80,73% em março para 80,50% neste mês. Da mesma forma, houve uma leve redução nas previsões para 2026, de 84,89% para 84,55% do PIB.

Arrecadação

Considerando o mês de abril, as instituições projetam que a arrecadação das receitas federais ficará em R$ 246,14 bilhões, acima da mediana de março, que foi de R$ 245,53 bilhões. Para o mês de maio, as estimativas também são de elevação, em comparação com o mês anterior, saindo de R$ 219,05 bilhões para R$ 219,35 bilhões Já para junho, as projeções são de queda da arrecadação, com valores chegando a R$ 218,17 bilhões, frente R$ 218,65 bilhões estimados em março.

Na previsão anual, a mediana das expectativas de arrecadação das receitas federais em 2025 se manteve praticamente estável de março para abril, ficando em R$ 2,84 trilhões. Já para 2026, houve uma leve redução de um mês para o outro, passando de R$ 3,04 trilhões para R$ 3,02 trilhões.

O relatório da SPE também apontou melhora nas expectativas sobre a receita líquida do Governo Central em abril, com a projeção subindo de R$ 206,27 bilhões em março para R$ 207,31 bilhões no boletim atual. Quanto aos resultados anuais, o mercado estima que as receitas atingirão R$ 2,30 trilhões em 2025, o que representa estabilidade em relação às projeções anteriores.

Despesas

Do lado das despesas totais, segundo o Prisma Fiscal, os analistas do mercado aumentaram suas projeções para o mês de abril, com estimativa de gastos do Governo Central em R$ 194,34 bilhões, acima da previsão feita em março, que era de R$ 193,43 bilhões. As projeções ficaram praticamente estáveis, de um mês para o outro, em relação às despesas do Governo Central em 2025, girando em torno de R$ 2,38 trilhões.

Indicadores

A mediana das estimativas do mercado também apontou melhora em relação ao PIB nominal para 2025, com projeção de R$ 12,61 trilhões, acima dos R$ 12,60 trilhões do Prisma de março. Já a previsão do PIB para 2026 teve avanço de R$ 13,39 trilhões para R$ 13,44 trilhões.

Em abril, houve aumento de 0,07 p.p. nas estimativas do setor privado para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2025, com previsão de que o indicador feche o ano em 5,47%, ante 5,40% na previsão de março. As projeções para o INPC de 2026 subiram 0,13 p.p. de março para abril, passando de 4,32% para 4,45%.

Para os indicadores mensais do mercado de trabalho, os analistas preveem que a taxa de desemprego chegará a 6,96% em abril, uma alta de 0,05 p.p. em relação à estimativa feita em março (6,91%). A população ocupada deve ficar em 102,65 milhões de pessoas neste mês, segundo a mediana das projeções apuradas pela SPE.

Prisma Fiscal

O Prisma Fiscal é o sistema de coleta de expectativas de mercado, elaborado e gerido pela Secretaria de Política Econômica, para acompanhamento da evolução das principais variáveis fiscais brasileiras do ponto de vista de analistas do setor privado. Esse sistema também apura variáveis auxiliares de atividade econômica, nível geral de preços e mercado de trabalho, itens que geram impactos nas contas públicas e na política fiscal em geral. O relatório do Prisma Fiscal reúne estatísticas das previsões consolidadas das instituições (mediana, média, desvio padrão, mínimo e máximo).

As projeções mensais do relatório atual — abril, maio e junho — abrangem as expectativas de arrecadação de receitas federais; receita líquida, despesa total, resultado primário e resultado nominal do Governo Central; Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); taxa de desemprego e população ocupada. Já quanto às projeções anuais, o Prisma oferece previsões para 2025 e 2026, considerando as mesmas variáveis das projeções mensais, mas incluindo também Dívida Bruta do Governo Central (DBGG), deflator e PIB nominal.

Acesse a íntegra do Relatório do Prisma Fiscal de abril, publicado pela Secretaria de Política Econômica

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.