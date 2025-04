Chuvas provocam deslizamento de encosta em Corumbá

Área foi interditada e Defesa Civil monitora o local com medidas emergenciais

Na última quarta-feira (16), após fortes chuvas, um deslizamento de uma área de encosta foi provocado na cidade de Corumbá, deixando parte de uma resdiência destruída e bloqueios no acesso ao local.

O deslizamento deixou a escadaria bloqueada, que fica localizada entre as ruas Ladário e Mariano Cavassa, no bairro Beira Rio. A área foi inteditada para a recuperação e segurança da área afetada e da população.

No local, estão sendo feitas a implementações de medidas emergenciais pela equipe da Defesa Civil Municipal, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP) e a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica,

“Além da desobstrução, estamos monitorando a encosta para evitar novos incidentes. A prioridade é garantir a integridade das famílias que vivem no entorno”, destacou o superintendente da Defesa Civil, capitão Silvanei.

Proteção de áreas Vulneráveis

A área atingida, já havia sido identificado como área de risco em levantamentos anteriores. Segundo a Prefeitura de Corumbá, em resposta a esse alerta, foi formalizado neste mês a inscrição de um projeto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para pleitear recursos para obras de contenção em áreas vulneráveis da cidade. O objetivo é prevenir desastres naturais e garantir maior estabilidade geotécnica nas regiões de risco.

