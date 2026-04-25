Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula em intenções de voto no RJ

Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas indica que o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República no estado do Rio de Janeiro, com 39,6% das intenções de voto na modalidade estimulada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 36,7%.

Na sequência, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registra 2,1%, enquanto o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), soma 2%. Os demais pré-candidatos não ultrapassam 1,5%.

Ainda segundo a pesquisa, votos brancos e nulos representam 7,7%, enquanto 6,1% dos entrevistados disseram não saber ou não opinar. A margem de erro do levantamento é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Cenário espontâneo tem maior número de indecisos

Na modalidade espontânea — quando não são apresentados nomes aos entrevistados — o cenário muda. Lula lidera com 24,9%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 18,6%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 4,9%.

Outros nomes citados incluem Renan Santos (Missão), com 0,5%, além de Zema e Caiado, ambos com 0,4%. Nesse formato, o número de indecisos é significativamente maior: 40,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Brancos e nulos somam 8,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de abril, com 1.680 eleitores em 63 municípios do estado do Rio de Janeiro.

Os dados refletem o cenário atual das intenções de voto e podem sofrer alterações ao longo do período pré-eleitoral.

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