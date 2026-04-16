Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027 prevê R$7,2 bilhões e prioriza pavimentação na Capital

Projeto começa a tramitar na Câmara e abre prazo para emendas dos vereadores

A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 começou a tramitar nesta quinta-feira (16) na Câmara Municipal de Campo Grande com previsão de R$ 7,261 bilhões em receitas. O valor representa aumento em relação ao orçamento deste ano e traz como um dos principais focos os investimentos em pavimentação e drenagem.

O envio do projeto pela prefeita Adriane Lopes marca o início da definição de como os recursos públicos devem ser distribuídos no próximo ano. A partir de agora, vereadores podem apresentar emendas para incluir demandas de bairros antes da votação final.

Entre os investimentos previstos, cerca de R$ 500 milhões devem ser destinados a obras. A maior parte deve ser aplicada em infraestrutura, com destaque para pavimentação de bairros e obras de drenagem.

“Temos pavimentação de 40 novos bairros, com investimentos R$ 540 milhões em obras estruturantes de drenagem e pavimentação, trazendo qualidade de vida para os campo-grandenses”, afirmou a prefeita.

Dados apresentados junto ao projeto indicam que a cidade ainda tem cerca de 1.125 quilômetros de vias sem asfalto. “Os bairros sofrem muito em tempo de chuva e de seca, com a poeira”, disse o presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy.

O projeto também mantém as chamadas emendas impositivas, que garantem aos vereadores a destinação de parte do orçamento. Atualmente, cada parlamentar pode indicar cerca de R$830 mil, sendo metade obrigatoriamente voltada para a saúde.

A proposta será analisada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que deve definir um relator responsável por consolidar as emendas. Antes da votação em plenário, ainda será realizada audiência pública para discussão com a população.

A LDO estabelece as metas e prioridades da administração municipal e serve de base para a elaboração do orçamento anual.

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