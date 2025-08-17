Carro capota na MS-276 e dois homens ficam feridos

Dois homens ficaram feridos após uma capotagem na madrugada deste domingo (17), na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia, na altura do km 183. O veículo, um Hyundai Azera, de cor prata, ficou totalmente destruído.

Segundo informações, o homens seguiam de Caarapó para Cravinhos (SP), quando o condutor perdeu o controle da direção. Ele contou que, ao se deparar com uma carreta parada na pista, tentou evitar a colisão traseira, mas acabou saindo da estrada e parando no meio da vegetação.

O impacto provocou o capotagem e deixou os ocupantes do carro feridos, ambos com lesões leves. No entanto, o veículo ficou totalmente destruído.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.