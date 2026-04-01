Vai passar pelo Centro? Procissões alteram o trânsito da Capital nesta quarta (1º)

Com a movimentação da Semana Santa, o trânsito na Capital passará por alterações, devido eventos religiosos. Diante disso, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para esta quarta-feira (1º), em razão da Semana Santa. A mudanças irão impactar o trânsito na região Central da Cidade no período noturno.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante os horários dos bloqueios.

Interdição 1

Horário: 18h30;

Trajeto: Avenida Afonso Pena, seguindo pela Rua Amando de Oliveira, Rua Alexandre Farah, Rua Paissandú, Avenida Bandeirantes, com retorno pela Rua Paissandú, Rua Orfeu Baís e Travessa Pires de Matos até o Monumento aos Desbravadores.

Motivo: Procissão religiosa;

Interdição 2

Horário: 18h30 às 20h;

Trajeto: Rua Lydia Baís, seguindo pela Rua 7 de Setembro, Rua 13 de Maio e Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Praça do Monumento;

Motivo: Procissão religiosa.