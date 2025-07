Carga de contrabando avaliada em R$ 21 milhões é apreendida na MS-040

Três homens foram presos transportando produtos como óculos, cigarros eletrônicos, essências de narguilé e celulares em caminhões-baú



Dois caminhões carregados com mercadorias de contrabando e descaminho foram apreendidos neste domingo (6) em Campo Grande, durante fiscalização na rodovia MS-040, na zona rural da cidade. Três homens, de 33, 45 e 46 anos, que conduziam os veículos, foram presos.

Os caminhões, um Scania 112 e um Iveco 320, ambos com carroceria do tipo baú, transportavam grande quantidade de produtos de origem estrangeira, sem documentação fiscal. Entre os itens apreendidos estão mais de 94 mil unidades de óculos, 93,5 mil cigarros eletrônicos, 19,7 mil essências de narguilé, 8 mil pen drives, 8 mil cartuchos de agulhas para tatuagem, 669 frascos de perfume, 400 celulares e 95 volumes com roupas diversas.

Os motoristas disseram que haviam carregado os produtos em Campo Grande e fariam a entrega no estado de São Paulo. Pelo transporte, afirmaram que receberiam em torno de R$ 11 mil.

A carga foi levada para a sede da Polícia Federal em Campo Grande. O valor estimado do prejuízo ao crime é de aproximadamente R$ 21,3 milhões.

